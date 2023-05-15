النائب أشرف حاتم: تعديلات مطلوبة في قانون الصحة النفسية

عقد نواب البرلمان اجتماعا أمس حول مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وجه النائب مكرم رضوان، مطالبات لصندوق مكافحة الإدمان، بعمل مسح قومى للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمنى منتظم وآليات محددة لعلاجهم، وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.

وطالبت الدكتورة ليلي أبو إسماعيل، بزيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة إلغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خاصة وأن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.

وعلق النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة قائلا: "هذا الأمر يستوجب تعديل فى قانون الصحة النفسية".

وشدد النائب أحمد العرجاوى، على تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن فى علاج مكافحة الإدمان، محذرا من التوسع فى الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة لدعم مستشفيات علاج الإدمان.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب، خاصة وأن المدارس بها أخصائيين نفسيين ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة فى المدارس.