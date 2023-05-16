انتهاء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في جدة

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعاته التحضيرية للقمة العربية في المملكة العربية السعودية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الوزراء المجتمعون بحثوا الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة، بما في ذلك الموضوعات التي تمثل أولية للعمل التنموي العربي المشترك، وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، وبما يُعزز جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك المقررات العربية والدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية التنموية، أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي رحب بها الوزراء، موضحة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضر العديد من الاجتماعات الوزارية في إطار الإعداد لهذا العقد الهام، وأطلق بعض المبادرات من ضمنها مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسألة تصنيف الإعاقة، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد، وذلك في إطار إعلان الدوحة المعروض على القمة، كما أشارت أيضاً إلى اقتراح مبادرة لكبار السن، بما يسهم في دعم الحياة الكريمة لهم.

من جانبه صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن المجلس رفع عدد من الموضوعات الاقتصادية بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة بتفعيل السياحة، وموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقيات النقل العربي، وكذلك المسائل ذات الصلة بتعزيز التجارة البينية وتسهيل النقل والبضائع.

وفي ختام تصريحهما، أعرب السفيرين، عن سعادتهما لمشاركة سوريا بعد غياب طويل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكدا على التعاون مع الجانب السوري، بما يدعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في سوريا.