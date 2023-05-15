تموين شمال سيناء تبحث توفير الأضاحي والسلع الأساسية بمنافذ الجمعيات

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عقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء اجتماعا بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الفئوية لمناقشة سبل تفعيل دور الجمعيات لتوفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية للعاملين والمواطنين من خلال منافذ الجمعيات.

ووفقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية تم مناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وآلية توفير الاضاحى وحجزها للمواطنين بالنقد والتقسيط بأسعار مناسبة وبطرق ميسرة لأعضاء الجمعيات وأسرهم تخفيفا على المواطنين فى إمكانية الحصول على الأضاحي بأسعار مناسبة.

كما تم مناقشة بعض العروض الخاصة بتوفير الأقمشة والأدوات المنزلية والمفروشات للجمعيات بأسعار ميسرة.