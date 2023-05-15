رفض زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بشدة، ادعاءات بعض أتباعه بأنه "المهدي المنتظر"، موجها بإيقاف مراسم عزاء والده في النجف وإغلاق المرقد لـ 5 أيام، عقابا لمن يدّعون ذلك.

وقال الصدر في بيان صوتي، بثه في حسابه على موقع "تويتر": "أبرئ نفسي والمخلصين من أفعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة، ممن يدعون بأنني الإمام المهدي، وإن ذلك زورًا من القول وباطلًا وخطيرًا".

وأضاف: "ما أنا إلا مقتدى بن محمد بن محمد صادق ابن محمد مهدي ابن إسماعيل الصدر (...) ولا أدّعي ذلك وما كان لي أن أدعي ذلك أو يدعي لي ذلك أي أحد على الإطلاق، ولم أدعي لنفسي قدسية أو اجتهادًا أو زعامة، فما أنا إلا آمر بالمعروف ناه عن المنكر".

وذكر أن أفضل عقوبة لهؤلاء بأن يتم حرمان الجميع من إقامة مراسم العزاء في ذكرى وفاة والده.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، توقيف مجموعة من المتهمين ضمن فرقة تدعى "أصحاب القضية"، التي تدّعي اعتبار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المهدي المنتظر، وفق شبكة "رووداو" العراقية.

وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء وقتها: "قررت محكمة تحقيق الكرخ توقيف خمسة وستون متهمًا من أفراد عصابة ما يسمى (أصحاب القضية)، التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي".

وكان الصدر قد أعلن الشهر الماضي، عن تجميد التيار الصدري لمدة عام ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث.