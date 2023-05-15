أشرف زكي عن ترشح عادل إمام لمنصب نقيب الممثلين: قال لي مافيش نقيب غيرك

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن عدد من الفنانين تواصلوا مع الفنان عادل إمام لترشحه لنقيب التمثيلين 2004، إذ انه رفض الترشح وتواصل معي قائلا: «مافيش نقيب غيرك».

وأضاف أشرف خلال استضافته في برنامج «حديث القاهرة» والذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة القاهرة والناس؛ وذلك في حوار ولقاء مفتوح عن «الكره والمجتمع والفن»؛ تطرق فيه الحديث أيضًا عن بعض الأمور الفنية المختلفة في مصر .

ورد الدكتور أشرف زكي في البرنامج على أسئلة الإعلامي خيري رمضان، خاصة عندما سأله عن ترشح الزعيم الفنان عادل إمام ليكون النقيب في انتخابات نقابة المهن التمثيلية؛ قائلاً: «في مجموعة من الفنانين ضغطوا على أستاذ عادل بشدة أن يترشح لمنصب النقيب عام 2004».

وأضاف قائلا: «الأستاذ عادل قال لهم طيب تمام؛ بعدها بيومين جاء اتصال لي من جانبه؛ وقال لي في مجموعة من الفنانين تحدثت معي بخصوص الترشح للنقابة بس مافيش نقيب غيرك؛ وفوجئت بقيامه مع فرقته على خشبة المسرح وقتها بإعلان دعمه لي».

وخلال اللقاء تحدث الدكتور أشرف زكي أيضاً عن المسرح وأمنياته؛ مؤكداً أنه لديه حلم لم يتحقق بعد؛ وهو عودة المسرح المصري؛ مشيراً أن العودة ليست من خلال التجارب فقط؛ بل بعودة دور العرض نفسها؛ وفتح المسارح المغلقة في القاهرة والأسكندرية؛ بينما تمني إطلاق مبادرة عودة دور العرض المسرحية العريقة».