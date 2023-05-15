رئيس بيلاروس يظهر للعلن بعد أيام من التكهن بشأن حالته الصحية

عقب أيام من التكهن بشأن حالته الصحية، ظهر رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو، للعلن اليوم الإثنين، حيث التقى مع مسئولين عسكريين في منسك، وعلق على حوادث تحطم غير مؤكدة لطائرات روسية بالقرب من أوكرانيا قبل بضعة أيام.

وفي مشاهد بثها التليفزيون الحكومي، ظهر رئيس بيلاروس مرتديا الزي العسكري، بعد أن كان الرئيس البالغ من العمر 68 عاما اختفى عن الأنظار عن مدى أيام.

وقال لوكاشينكو: "دعونا ننظر إلى ما يحدث حول بلادنا، وخاصة في الجو"، وذلك قبل أن يعلق على المروحيات والطائرات التي تردد أنه تم إسقاطها في منطقة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا، أمس الأول السبت، وهي حوادث لم تؤكدها موسكو حتى الآن.

وتابع لوكاشينكو: "أربع طائرات تم إسقاطها هناك، علينا أن نرد على ذلك، منذ ذلك الحين ونحن في وضع استعداد عال".

ونفى سلاح الجو الأوكراني، أي مسئولية عن الحادث، زاعما أن الدفاع الجوي الروسي هو الذي أسقط طائراته.

وتردد أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في حوادث تحطم الطائرات يوم السبت الماضي.

وقال لوكاشينكو، الذي يدعم موسكو في حربها في أوكرانيا بالسماح للقوات الروسية بشن هجمات على البلد المجاور، انطلاقا من أراضي بيلاروس.

وكان لوكاشينكو، الذي يوصف بأنه أخر ديكتاتور في أوروبا، حضر العرض العسكري الذي ينظم سنويا في التاسع من مايو في موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، احتفالا بذكرى انتصار السوفييت على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وهناك بدا الأعياء ظاهرا عليه بشكل ملحوظ وغادر الفعاليات مبكرا، ولم يصدر أي تعليق بشأن حالته من المكتب الرئاسي في منسك.

وبعد ذلك لم يعرض التليفزيون الحكومي أي مشاهد حالية للوكاشينكو على مدى أيام، الأمر الذي أثار التكهن بشأن صحته.