رئيسة الوزراء الفرنسية تسعى للبقاء في منصبها

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها تريد الاستمرار في منصبها على رأس الحكومة، وذلك رغم تردد الشائعات عن إقالتها الوشيكة.

وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو اليوم الاثنين: "أريد مواصلة العمل من أجل الفرنسيين، لقد طرحت إصلاحات، أعرف النواب والبرلمان، ويمكنني أن أكون مفيدة لبلدي".

وانتشرت شائعات عن تعديل حكومي وبديل لبورن في أعقاب التنفيذ المضطرب لتعديلات نظام التقاعد من قبل الحكومة.

وتتداول حاليا أسماء الخلفاء المحتملين لبورن ومع ذلك حدد الرئيس إيمانويل ماكرون لنفسه وللحكومة موعدا نهائيا وهو العطلة الوطنية في 14 يوليو لتشديد قبضته على زمام الأمور.

ووفقا لمسح نشرته صحيفة لو فيجارو اليوم الإثنين، فإن معظم الفرنسيين غير راضين عن عمل رئيسة الحكومة، حيث أعرب نحو 69٪ عن عدم رضائهم عن أدائها في حين أعرب 62٪ عن رغبتهم في أن يحل ماكرون محلها.

ويشار إلى أن بورن هي ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، والأولى منذ ثلاثة عقود، بعد أن عينها الرئيس ماكرون قبل عام.