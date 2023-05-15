فرنسا تضغط لتعزيز دور الطاقة النووية في التحول للطاقة الخضراء بالاتحاد الأوروبي

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تكثف فرنسا جهودها لضمان معاملة الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية بنفس معاملة مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة الانتقالية للوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني لقطاع الطاقة بحلول منتصف القرن الحالي.

وبحسب بيان اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، فإن فرنسا عقدت اجتماعا لمجموعة يطلق عليها اسم "التحالف النووي" للعمل على اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدور الحيوي للطاقة النووية من أجل الوصول إلى أهدافه المناخية.

وسيحضر الاجتماع 15 دولة من الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا بصفة مراقب، إلى جانب بريطانيا وكادري سيمسون مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف فرنسا الإبقاء على حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي عند مستواها الحالي وهو 25% بحلول 2050.

ورغم أن المفاعلات النووية الجديدة تحتاج سنوات واستثمارات ضخمة لبنائها، فإن الدول المشاركة في المجموعة تتوقع إنتاج القطاع ما يصل إلى 150 جيجاوات كهرباء بحلول 2050.

وبحسب مسودة البيان، فإن هذه الكمية تعادل بناء ما بين 30 و45 مفاعلا نوويا كبيرا ومفاعلات صغيرة في الاتحاد الأوروبي.

ودعا أعضاء التحالف النووي الاتحاد الأوروبي إلى أن "يضع في الحساب مساهمة كل مصادر الطاقة الخالية من الكربون والآمنة ذات التكلفة المحتملة لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050".

كما يشدد البيان على الحاجة إلى إمدادات الوقود النووي الروسي والتي لم تخضع حتى الآن للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويشارك في اجتماع باريس ممثلو بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وبلغاريا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد وسلوفاكيا إلى جانب إيطاليا وبريطانيا.