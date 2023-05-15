وزير التجارة الإندونيسي يزور الجامع الأزهر ويستمع لشرح مفصل عن تاريخه

زار وزير التجارة الإندونيسي، الدكتور ذو الكفل حسن، الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، الدكتور لطفي رؤوف، ومستشار وزير التجارة الإندونيسي لشؤون الإعلام، والملحق التجاري بالسفارة، وملحق التربية والثقافة بالسفارة؛ حيث كان في استقبالهم الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن تاريخ الجامع الأزهر المعمور، قبلة العلم والعلماء، الذي احتضنت أروقتُه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم وخاصة دولة إندونيسيا، التي خصص لها بالجامع الأزهر رواقًا، سُمي "رواق أهل جاوة".

ونقل الدكتور عودة للوفد تحيات فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا العناية الخاصة التي يوليها الأزهر الشريف لجميع الطلاب الوافدين، وتذليل جميع العقبات أمام طلاب العلم.

واستعرض مدير الجامع الأزهر بعض الأنشطة العلمية التي تنفذها الإدارة العامة للجامع، التي تشمل شرح كتب التراث ورواق العلوم الشرعية والعربية والقرآن والتجويد، ومقارئ القرآن الكريم بالقراءات العشر بالجامع الأزهر.

وخلال زيارة وزير التجارة الإندونيسي، التي أجراها على هامش زيارة رسمية للقاهرة، التقى بعضًا من الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون بجامعة الأزهر، الذين أظهروا سعادتهم بتواجدهم بمصر، ودراستهم بأقدم الجامعات على مستوى العالم.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن امتنانه لحسن الاستقبال، وبالغ سعادتهم بزيارة الجامع الأزهر ورؤية هذا المكان العريق.