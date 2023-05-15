مدرب الترجي السابق: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

تحدث عثمان النجار المدرب العام السابق في الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي، عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الجمعة القادمة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما كانت انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال النجار في تصريحات تليفزيونية: «لمن يعرف قوة الأهلي على ملعبه في القاهرة، أعتقد أن المهمة صارت مستحيلة، وعلى الترجي البدء في التحضير للموسم المقبل».

وتابع: «لا أحب بيع الأوهام، والتحدث عن وجود فرص في مباراة الإياب، الترجي يعاني من كثرة الإصابات وتراجع النتائج، وغياب الحارس الأساسي ولاعبين مثل الهوني وبن عياد، بجانب غياب الجماهير، ساهم في الخسارة أمام الأهلي».

وأوضح: «الفريق دفع ثمن سوء تنظيم مواعيد المباريات في المسابقة المحلية، الأهلي في المقابل يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز بالسوبر المصري، وهو فريق متكامل لديه مجموعة مميزة من اللاعبين».

وأتم: «الترجي بعيد في المنافسة الإفريقية، ولا يمكن مقارنته بإمكانيات الأهلي أو الزمالك أو صن داونز، الذي أعتقد أنه المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن الأهلي قادر على حسم اللقب أيضا».