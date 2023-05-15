إصابة ربة منزل وطفليها في حادث تصادم بميدان الزلابية بأسوان

أصيبت ربة منزل وطفليها بعد أن صدمتهم دراجة بخارية بميدان الزلابية بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بربة منزل وطفليها عند منطقة ميدان الزلابية داخل دائرة المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.