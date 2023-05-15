صحيفة: صندوق النقد الدولي ينفي تقريرا عن التمويل المعدل لباكستان

نفى صندوق النقد الدولي تقارير إعلامية تفيد بأنه طلب من باكستان ترتيب 8 مليارات دولار في شكل قروض جديدة لدعم مدفوعات الديون الخارجية خلال الأشهر السبعة المقبلة ، وفقا لصحيفة دنيا نيوز، نقلا عن بيان صادر عن الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي إستر بيريز رويز.

ونقلت الصحيفة الباكستانية عن صندوق النقد الدولي قوله إن مبلغ التمويل الذي تجري مناقشته في المحادثات بين الحكومة والصندوق لضمان بقاء باكستان على المدفوعات الخارجية لا يزال كما هو وليس هناك "حقيقة" في التقارير التي تفيد بأن الصندوق طلب من البلاد جمع جولة من القروض الجديدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن حزمة الإنقاذ الخاصة بباكستان من صندوق النقد الدولى تبلغ 5ر6 مليار دولار .

وكانت صحيفة إكسبريس تريبيون الصادرة فى باكستان قد نقلت أمس عن مصادر حكومية باكستانية لم تسمها القول إن صندوق النقد الدولي رفع الطلب على تمويل إضافي ( قروض جديدة ) من شرط سابق لم يتم الوفاء به من 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف ضمان سداد الديون القادمة للفترة ما بين مايو وديسمبر 2023.