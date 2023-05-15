الأمين العام السابق للناتو راسموسن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى التحالف الدفاعي

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أعرب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوج راسموسن عن دعمه لمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي.

وقال راسموسن اليوم الاثنين، في قمة تحالف الديمقراطيات التي نظمها في كوبنهاجن: "ليس هناك "إذا" وليس هناك "لكن": يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

وقال راسموسن في الورقة التي قدمها في القمة: "لقد طورت أوكرانيا قدرات عسكرية كبيرة وستعزز الناتو كعضو".

وفي "خطة النقاط السبع الخاصة بأوكرانيا لكسب الحرب وتأمين سلام مستدام"، تدعو منظمة راسموسن، مؤسسة تحالف الديمقراطيات، شركاء أوكرانيا الغربيين إلى إعطاء الأولوية لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتابع راسمسون في الوثيقة: "لقد أظهرت الحرب أنه سيكون هناك دائما عدم استقرار وتهديد بهجوم روسي طالما أن أوكرانيا خارج الهياكل الأوروبية الأطلسية".

وأضاف: "لا يمكن أن يصبح السلام المستدام حقيقة واقعة إلا إذا كانت أوكرانيا راسخة داخل هذه الهياكل".

ووفقا للخطة، فإن عملية الانضمام الواضحة وذات المصداقية إلى الاتحاد الأوروبي ستسرع الإصلاحات في أوكرانيا وتعزز أساسها الديمقراطي.