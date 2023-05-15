وزير الصحة للنواب: يحكمنا فقه الأولويات في تنفيذ مشروعات الفترة المقبلة

عقد نواب البرلمان اجتماعا، أمس حول مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



أعلن وزير الصحة، الانتهاء من إجراء مليون 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.



وتابع الوزير:" هناك خطوات جادة بشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الأنتظار، ويتم صرف أدوية شهرية تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا لبعض الحالات بدون مقابل، مستطردا: "السير فى هذه المبادرة بنفس الوتيرة يتسوجب توفير 2.2 مليار جنيه زيادة فى المخصصات المالية، والقرارات تم ميكنتها لسرعة الاستخراج، فعلى سبيل المثال تم إصدار 3.1 مليون قرار من يوليو 2022 حتى 12 مايو الجاري".



واستطرد عبد الغفار: "نتبع خلال الفترة المقبلة فقه الأولويات فى تنفيذ المشروعات لتحديد الأولويات بشأن التنفيذ، فعلى سبيل المثال سيكون هناك توجه للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجاري العمل فيها منذ فترة لتعظيم الإستفادة، وهذا أولوية عن البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة".