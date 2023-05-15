المعارضة الموريتانية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة

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طالبت أحزاب المعارضة بموريتانيا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في العاصمة نواكشوط ومقاطعة ابي تلميت وفي جميع المكاتب التي تم التلاعب فيها بعملية الإقتراع على عموم البلاد.

وأعلنت أحزاب المعارضة السبعة الرئيسية في البلاد خلال مؤتمر صحفي ليل الأحد الاثنين تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وقال أمادي ولد سيد المختار ، رئيس حزب "تواصل"، إن الأحزاب تحمل السلطات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ما حصل من خروقات وتلاعب سيكون لها الأثر البالغ على مسار الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، وما قد يترتب عليها من تداعيات.

وأوضحت الأحزاب أن عملية التصويت شهدت عمليات تزوير وفوضى عارمة عمت العديد من مناطق البلاد.