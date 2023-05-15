7 شركات تقدم طلبات للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي

قدمت سبع شركات على الأقل، من بينها شركتا فايس ميديا الإعلامية ومونيترونيكس انترناشونال للأمن المنزلي، طلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما تشعر الشركات بالأزمة بسبب عام من زيادة معدلات الفائدة.



وتأتي موجة حالات الإفلاس فيما تكافح الشركات لإعادة التفاوض بشأن أعباء الديون المرهقة التي تراكمت خلال فترة من معدلات الفائدة شديدة الانخفاض، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن بين الشركات الأخرى التي قدمت التماسات بموجب الفصل الحادي عشر، شركة إنفيجين هيلث كير وشركة فيناتور ماتريالز البريطانية المنتجة للكيماويات وشركة كوكس أوبيريتنج المنتجة للنفط وكيد-فينوال وأثينيكس.



وتعاني الشركات من كل القطاعات في ظل معدلات الفائدة المرتفعة مما يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها لسداد قيمة القروض والسندات المستحقة. وفي بيئة ذات معدلات فائدة مرتفعة، تواجه الشركات أيضا المزيد من التدقيق من المستثمرين والدائنين.