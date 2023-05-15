تقارير: إصابة وزير داخلية لوهانسك عينته روسيا في هجوم

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أفادت تقارير إعلامية روسية اليوم الإثنين، بأن إيجور كورنيت وزير الداخلية الذي عينه الكرملين بمنطقة لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا، التي ضمتها موسكو في انتهاك للقانون الدولي، أصيب بجروح خطيرة إثر هجوم.

وأوضحت التقارير، أن قنبلة دمرت صالونا لتصفيف الشعر في وسط مدينة لوهانسك حيث كان كورنيت، الذي يتولى بصفة مؤقتة تيسير الأعمال بالمنطقة، موجودا به وقت الانفجار.

وأضافت التقارير، أنه تم نقل كورنيت، 50 عاما، إلى المستشفى وأنه يعالج حاليا في العناية المركزة.

ووفقا للتقارير، لقي شخص واحد حتفه في الانفجار وأصيب ثلاثة من حراس كورنيت الشخصيين.

ويشار إلى أن الانفصاليين المدعومين من موسكو عينوا كورنيت وزيرا للداخلية في عام 2014.

وفي أكتوبر من العام الماضي، ضمت موسكو رسميا الأراضي المتاخمة لروسيا بعد الحرب الروسية والأوكرانية.