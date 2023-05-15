منح الرخصة الآسيوية لـ 8 أندية سعودية على رأسهم النصر والاتحاد

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين منح 8 أندية الرخصة الآسيوية، كما رفضت منح تلك الرخصة لـ 8 أندية آخرين لعدم استيفائهم لعددًا من المعايير.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لجنة التراخيص قررت منح الرخصة المحلية والآسيوية لأندية "الهلال، الفيحاء، الاتحاد، النصر، الفتح، أبها، العدالة والباطن" بعد استيفائهم للمعايير الإلزامية.

كما رفضت لجنة التراخيص منح الرخصة المحلية والآسيوية لأندية " الشباب، التعاون، الطائي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الوحدة والخليج" لعدم استيفائهم لعددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.