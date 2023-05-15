القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول أولويات التشريعات في المرحلة المقبلة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار إهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشارك في الورشة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن أعمال الورشة افتتحتها السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي أوضحت أن هذه الورشة تأتي في إطار عدة ورش سيقيمها المجلس خلال الفترة القادمة، نظرا لما تشهد مصر من حالة بالغة النشاط والتميز فيما يتعلق بمراجعة القواعد والإجراءات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، وضمانات الحياة الكريمة لجميع المواطنين كجزء من رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.

وأضافت خطاب أنه من أهم سبل رسم خارطة عمل لأولويات العمل التشريعي وتحديد أهم القوانين التي تحتاج لإدخال تعديلات حتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك الالتزامات الوارادة بالدستور المصري 2014.

فيما قال جورج اسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس، إن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج اللجنة لعقد عدة ورش عمل لمناقشة عدد من الأولويات التشريعية التي تحتاج لسرعة النظر في إصدارها والتكاتف من أجل الوصول لصياغات تتفق مع معايير حقوق الإنسان.

وبحسب البيان، فقد تناولت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان التشريعات ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عدة نقاط هامة تتلخص في، إعطاء حق المضرور في بعض الجرائم للحصول على تعويض جزائى، وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن مبررات الحبس الاحتياطي للأطفال، و تعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن عدم محاكمة مرتكبي جنايات من الأطفال مع غيرهم، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن العنف الأسري، وتعديل قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية بشأن تشديد العقوبات للحد من الاعتداءات على المحميات الطبيعية بصفة مستمرة.

وفي سياق متصل، ناقشت الورشة الثانية بحث موائمة التشريعات الوطنية للحقوق المدنية والسياسية مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان النافذة، وأولويات التشريعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدفع بعجلة تقدم وضع حقوق الإنسان في مصر.

وخلصلت إلى أنه لابد من وجود قانون لتداول المعلومات خاصة فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وأهمية فلسفة قانون الأحوال الشخصية للنظر لمنح المرأة الحقوق (المواطنة) سواء فى قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين.

كما انتهت إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لوضع التعليم كمشروع قومى لمصر خلال 10 سنوات ولا يكون له أي علاقة بتغير الحكومات، وتنفيذ التشريعات الموجودة على أرض الواقع مثل تطبيق عقوبة التحرش وختان الإناث بشكل واضح من قبل القضاء.

شارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين، فى حوار ثري ومتنوع وكان فيه وجهات نظر متباينة وتنوع للرؤي وكان فيه مشاركة إيجابية وفاعلة.