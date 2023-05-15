وزير المالية السعودي: المملكة دعمت الأمن الغذائي العربي بـ10 مليارات دولار

ناقش المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية الثانية والثلاثين على المستوى الوزاري، بمشاركة ممثلي الدول أعضاء الجامعة وعدد من المختصين من الأمانة العامة للجامعة خلال اجتماعهم في مدينة جدة غرب المملكة، بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، عددا من مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين، تحضيرًا لرفعها للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي ستُعقد في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

ورحب الجدعان، في مستهل الإجتماع بعودة الجمهورية العربية السورية، إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية المتتالية، أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم العمل العربي المشترك، موضحًا أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث أطلقت هذه المؤسسات حزمة دعم مالي تزيد عن (10) مليارات دولار أمريكي لهذا الغرض.

ولفت الوزير السعودي النظر إلى أن المملكة حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون، من خلال إطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، الذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض السابقة، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليًا لإعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه تحديات في سداد ديونها، إلى جانب العون الإنمائي والإنساني الذي تقدمه المملكة دعما للدول النامية، وخاصة دول المنطقة، الذي احتلت فيه المرتبة الأولى عالميًا وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب الجدعان عن تطلعه للعمل مع الدول الأعضاء للدفع بعملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وبدأ اليوم الاثنين، في مدينة جدة السعودية، اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية، بدورتها العادية الـ 32 التي تستضيفها السعودية يوم الجمعة القادم.