 استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو الجاري - بوابة الشروق
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استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو الجاري

المنامة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:41 م

أعلنت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين، اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر اعتبارا من 25 مايو الجاري.

وقالت شئون الطيران المدني بمملكة البحرين، في بيان لها "استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة اعتبارا من 25 مايو 2023، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأضافت: "يأتي استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين".

وقررت قطر والبحرين، في أبريل الماضي، إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.


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