زراعة النواب عن افتتاح موسم حصاد القمح: مصر اليوم في عيد

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات هو يوم عيد للمصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي افتتح مجموعة من التوسعات الزراعية في توشكى والفرافرة وعين دلة ومستقبل مصر وغيرها.

ولفت إلى أن إجمالي مساحات هذه المشروعات وصل إلى 674 ألف فدان، تمت زراعتها بمحصول القمح اعتمادا على طرق الري الحديثة، وتحديدا الري المحوري.

ونوه بأن ري أغلب هذه الأراضي يعتمد على المياه الجوفية، بدءا بتحديد البئر وحجم المخزون الجوفي، مؤكدا أن التخطيط يشمل زراعة الأراضي لفترات طويلة، وبالتالي يتم إجراء الكثير من الدراسات عند تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن الدولة حريصة على كل نقطة مياه، في ظل الزيادة السكانية ومحدودية حصة الدولة من مياه نهر النيل، ومن ثم أصبح المحافظة على المياه ضرورة حتمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد في وقت سابق من اليوم الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.