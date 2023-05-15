تمديد اتفاق نقل النفط الروسي إلى الصين عبر أراضي كازاخستان حتى 2034

أعلنت شركة نقل النفط الوطنية الكازاخستانية "كاز ترانس أويل" تمديد العقد الموقع مع شركة "روس نفط" الروسية بشأن نقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنوياً عبر الأراضي الكازاخية إلى الصين حتى عام 2034.

وذكرت الشركة الكازاخستانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين - أنها وقعت اتفاقية إضافية على العقد الموقع بينها وبين شركة "روس نفط" حتى الأول من يناير 2034 لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنوياً إلى الصين الشعبية مع الحفاظ على التعريفة السارية حالياً.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الموقعة سارية المفعول من تاريخ بدء نفاذ التعديلات والإضافات على الاتفاقية بين حكومتي روسيا وكازاخستان بشأن التعاون في مجال نقل النفط الروسي عبر أراضي كازاخستان إلى الصين.

يُذكر أن الحكومة الروسية كانت قد أعلنت في ديسمبر 2022 موافقتها على تمديد اتفاقية مع كازاخستان لمدة 10 سنوات حول نقل 10 ملايين طن من النفط الروسي عبر أراضي هذا البلد إلى الصين، كما أصدرت الحكومة الروسية تعليمات لوزارة الطاقة الروسية بالتوقيع على بروتوكول إدخال تعديلات على الاتفاقية مع الجانب الكازاخستاني لتهيئة الظروف من قبل كل من البلدين لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسي سنوياً عبر خط أنابيب النفط "تويمازي - أومسك - نوفوسيبيرسك 2".

يشار إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي مدة الاتفاقية، الموقعة في ديسمبر 2013، في الأول من يناير 2024.. وفي الوقت نفسه، اتفقت روسيا وكازاخستان على عبور 7 ملايين طن من النفط الروسي إلى الصين سنوياً مع إمكانية زيادة الكمية إلى 10 ملايين طن.