حارس الإسماعيلي: شيكابالا وزيزو دعموني بعد إصابتي في مباراة الزمالك

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تحدث محمد فوزي حارس مرمى نادي الإسماعيلي، عن انتصار فريقه أمام الزمالك مساء السبت، في ختام مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

وكان فوزي قد غادر مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدقيقة 38، بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: «أجريت عملية جراحية ناجحة صباح الأحد، بعد إصابتي في غضروف الركبة».

وأضاف: «أريد توجيه الشكر للاعبي الزمالك شيكابالا وزيزو وروقا، لأنهم دعموني بعد الإصابة وما فعلوه أسعدني».

وأوضح فوزي، «مباراة الزمالك كانت مهمة بالنسبة لنا، وهذا الانتصار ثمين بسبب وضع الإسماعيلي في الفترة الأخيرة».

وتابع: «حققنا الانتصار على الزمالك رغم أن الكثير لم يتوقع ذلك، وبطولة الدوري مازالت طويلة والمباريات القادمة صعبة للغاية».

وأتم: «المواجهات المقبلة ليست سهلة لأننا سوف نقابل الفرق القريبة منا في الدوري، وستكون المباريات قوية وتنافسية».