مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يوافق على مسودة قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين

وافق مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على مسودة قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين في الأردن بعد توافق الطوائف المسيحية عليها تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، وتجيز الوصية لوارث بشروط محددة، وفق عضو اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإرث للمسيحيين المحامي نزار الديات.



ونقلت قناة "المملكة" اليوم الإثنين عن المحامي الديات قوله، إن "الموافقة على مسودة القانون كمرحلة أولى تحتاج لمراحل أخرى تمر عبر قنوات تشريعية مطلوبة".



وتبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.



وقال الديات إن لجنة إعداد وصياغة مسودة قانون إرث موحد للمسيحيين تشكلت من قبل رؤساء مجالس الطوائف وسمت كل طائفة ممثلاً عنها كعضو فيها، مبيناً أن اللجنة استندت إلى التشريعات الموجودة أصلا لدى بعض الطوائف.



وأضاف أن من أبرز ملامح المسودة المساواة بين جميع أفراد العائلة في التركة، وتقسيمها على عدد الورثة سواء ذكر أو أنثى "أي أن الزوج أو الزوجة والأولاد تقسم التركة على عددهم بالتساوي"، كما أن الأنثى تحجب الإرث عن الأعمام وأولاد العم في حالة لم يكن لها إخوة ذكور.



وأشار الديات إلى أن المسودة أجازت حق الوصية للمورث، أي يجوز للمورث أن يوصي بثلث التركة فقط لأحد الورثة أو لأكثر، لافتا إلى أن عملية تنظيم الوصية أصبحت أسهل أمام محكمة كنسية في سجل للوصايا منظمة وثابتة.



وأشار عضو مجلس الأعيان جميل النمري إلى عدم وجود قانون موحد للكنائس ومرجعية قانونية واضحة للإرث المسيحي.



وكشف النمري، الذي وصف تطبيق المساواة بالـ "خطوة التقدمية"، عن وجود مقاومة لموضوع المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث من بعض النواب خلال مناقشات سابقة وإصرار على تطبيق الشريعة الإسلامية.