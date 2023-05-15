الزراعة: تمكنّا من مضاعفة إنتاجية الأراضي القديمة المنزرعة بالقمح منذ 2014

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في ملف القمح على مدار الفترات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن الدولة توسعت في حجم المساحات المنزرعة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الدولة تولي في الوقت نفسه، اهتماما بالأرض القديمة، حيث تمكنت الدولة من مضاعفة إنتاجية هذه الأراضي منذ 2014 حتى الآن، موضحا أن إنتاجية الفدان ارتفعت إلى 20 أردبا، بإجمالي عشرة ملايين أردب زيادة في الإنتاجية.

ولفت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وذلك لزيادة حجم المساعدات المنزرعة والمنتجة بجانب تطوير إنتاجية الأرض القديمة، ما يعود بالنفع على المزارع وتحسين معيشته.

وشدد على أنه يتم الالتزام بتطوير أساليب الزراعة والاعتماد على الطرق الحديثة، وهو ما ينعكس في زيادة حجم التوريد بالنظر لما تحقق سواء في الموسم الحالي المستمر أو الموسم الماضي.

وأكّد أن الفرصة متاحة لتحقيق المزيد من التنمية في ملف القمح، موضحا أن تعظيم إنتاجية هذا المحصول يوفّر ويؤمن احتياجات المواطنين.

ونوه بأن هناك دولا غنية ومتقدمة واجهت أزمات في نقص الغذاء والإمدادات في الفترة الماضية، مؤكدا في نفس الوقت، أنّ المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية كان لها دور كبير في مواجهة التحديات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد أمس الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

