محمود فوزي: الحوار الوطني يقود إلى تشاركية في ترتيب الأولويات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار يقود إلى تشاركية في ترتيب الأولويات.

وأضاف خلال مداخلة مقابلة مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن هذا التشارك يساهم في جعْل الجميع يتحملون سويا - طواعية واختيارا - بعض التكاليف.

وأشار فوزي، إلى أن هذه التكاليف ليست مادية، لكنه تخص التكاليف المحتملة لاتخاذ قرار بعينه، لافتا إلى التشارك في هذا الإطار يتيح مجالا للمناقشات وتبادل وجهات النظر.

وشدد على أهمية هذا الأمر باعتباره ظاهرة صحية جدا، وستكون لها الكثير من النتائج في الفترة المقبلة.

وانطلقت أمس الأحد، جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".