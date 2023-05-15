تقام فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يقيم النادي العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج سهام عبد المنعم، وتصوير محسن أحمد.

ويأتي ذلك بحضور الفنان التشكيلي دكتور محمد شاكر، والناقد الفني سمير غريب مؤسس صندوق التنمية الثقافية، ودكتور وسيم السيسي، ومدير التصوير محسن أحمد، وعدد من السينمائيين والفنانين والإعلاميين، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

وتدور أحداث الفيلم عن الفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمد شاكر العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، الذي يأتي من بين إبداعاته الفنية تصوير زيتي لجداريات وأعمال فسيفساء، ولوحات من المخلفات المهملة.

فيما قدم متحفه الخاص المكون من 4 شقق تحتوي على أعمال فنية مختلفة، هدية للدولة تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، كما يحتوي هذا المتحف على كتب وشهادات التقدير والأوسمة التي حصل عليها، وكذا رسائل دكتوراة وماجستير أشرف عليها.

كما يتضمن عرضًا مصورًا لكل أعماله الجدارية في كثير من المحافظات، وكذا أعماله المتنوعة في كثير من البلدان.

يذكر أن المخرجة سهام عبد المنعم، تخرجت من معهد السينما، وأستاذ سابق في أكاديمية الفنون، وأخرجت أكثر من 30 عملًا تسجيليًا لمؤسسة الإنتاج الخليجي بالكويت لبرنامج "عالم سمسم".

كما أخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة، وحازت على جائزة الإخراج في مهرجان الأفلام التسجيلية سنة 80 عن فيلم "الأرقام رسوم متحركة" أول فيلم تعلمي للطفل، وأخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة للتلفزيون، والمركز القومي للسينما منهم فيلم "البلدوزر" عن القضية الفلسطينية.