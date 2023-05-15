موريتانيا: وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في نواكشوط لإحياء ذكرى النكبة

طالب عشرات المحتجين في وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بعد مرور 75 عاما على نكبته.

وقال المتظاهرون في وقفة نظموها، مساء اليوم الإثنين، أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط إن "الأمم المتحدة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وعن استمرارها لأكثر من سبعة عقود".

وطالبوا المنظمة الدولية، والأحرار في العالم، بالضغط على إسرائيل، لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، والاستقلال والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات وصورا للقدس، ولقادة فلسطين ومقاوميها الذين ضحوا من أجل كرامة واستقلال الشعب الفلسطيني.

وسلم الفلسطينيون لممثل الأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.