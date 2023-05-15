تحصين 143 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة، وأنه جرى تحصين 40 ألفا و290 طائرا ضد الأمراض الوبائية، مضيفا أنه في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم تحصين 2200 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، و101 ألف طائر حول البؤرة.

ولفت إلى تطهير سوق واحد، و4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 5000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة.

وذكر أن المجلس المحلي بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، شهدت ندوة إرشادية عن أهمية المجازر وسلامة اللحوم، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطرق الوقاية منها، بمشاركة الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير المركز الدولي للإرشاد، وتناولا المحاضران الأضاحي، والذبح في أيام عيد الأضحى داخل المجازر لمساعدة لمواطنين، وتقديم الخدمات، كما تناولا طرق تخزين اللحوم والدواجن، وتبادلا الأسئلة من الحضور.