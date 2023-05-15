النائب إيهاب وهبه: مشروعات شرق العوينات تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أشاد النائب إيهاب وهبه، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الطموحة لتغيير خريطة الزراعة والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية الاستراتيجية.

وأكد، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يعد من أضخم المشروعات لإنتاج القمح ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم التصنيع الزراعي.

وذكر أن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 يقدر بحوالي 460 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى التى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، حيث كانت تلك هي المحدد الرئيسي والتي تتمثل في استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة فى منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة فى منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024، وهو مكسب كبير للدولة المصرية والاقتصاد الوطنى، منوهاً بتطلع الدولة لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات، وهو ما يوفر 400 مليون دولار، بجانب أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح في توشكى وصل إلى 150 ألف فدان، وفي مزرعة الفرافرة تم زراعة 4500 فدان من محصول القمح.

ولفت إلى أن ما شهدته مصر من نهضة زراعية، وتطوير المجالات الزراعية التي تستوعب 25% من إجمالي العمالة المصرية تساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دور الزراعة في تعظيم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأوضح أن الصادرات الزراعية نقلة نوعية بإجمالي 6.5 مليون طن مما ساهم في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي لأكثر من 160 دولة، وذلك في إطار إطلاق استراتيجية مصر 2030، نفذت الدولة 320 مشروعا زراعيا ضمن أكبر مخطط للتوسعات الزراعية الأفقية التي خلقت ملايين من الأفدنة الإضافية.