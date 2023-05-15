تأييد قرار يقضي برفض استبعاد المستشار الألماني الأسبق شرودر من الحزب الاشتراكي

قررت لجنة التحكيم الفيدرالية التابعة لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين، رفض الطلبات المقدمة من أعضاء في الحزب للاستئناف على قرار أصدرته لجنة التحكيم الحزبية في مدينة هانوفر والقاضي بعدم استبعاد المستشار الأسبق جيرهارد شرودر من الحزب رغم علاقاته الوثيقة مع روسيا.

جاء ذلك في خطاب بعثت به اللجنة الفيدرالية التي تعتبر الدرجة الأخيرة في الفصل في طلب استبعاد شرودر من الحزب، إلى مقدمي هذه الطلبات؛ وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الخطاب.

بذلك أصبح من غير الجائز بشكل نهائي المطالبة بسحب عضوية الحزب الاشتراكي من شرودر.

وجاء في الخطاب: "تم رفض استئناف مقدمي الطلبات ضد القرار الصادر من لجنة التحكيم في الحزب الاشتراكي في دائرة هانوفر بناء على الجلسة الشفهية التي انعقدت بتاريخ 2 ديسمبر 2022".

كان شرودر شغل منصب مستشار ألمانيا في الفترة بين 1998 حتى 2005 ورئيس الحزب الاشتراكي في الفترة بين 1999 حتى 2004، وبعد خروجه من السلطة عمل لسنوات عديدة لدى شركات طاقة روسية ويعتبر إلى اليوم واحدا من الأصدقاء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم ينفصل عنه حتى بعد وقوع الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى إنه زار بوتين في موسكو بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب بدعوى القيام بدور وساطة.