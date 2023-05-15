 كلوب: علينا الفوز على ليستر من أجل تعزيز فرصة تواجدنا بالمربع الذهبي - بوابة الشروق
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كلوب: علينا الفوز على ليستر من أجل تعزيز فرصة تواجدنا بالمربع الذهبي

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:50 م

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي على ملعب كينج باور ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 62 نقطة، ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية عن اللقاء:" كل ما أركز عليه هو الفوز اليوم، علينا الفوز بجميع مبارياتنا المتبقية لنحظى بفرصة الوصول لأحد المراكز الأربعة الأولى، فرصنا قليلة ولكن علينا الفوز وننتظر البقية ".

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: أليسون - أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبيرتسون - هيندرسون - فابينيو - جونز - جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح.


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