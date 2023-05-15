 حسام زكي: التأثير الأمريكي على إسرائيل لا يحدث بالشكل اللازم والمطلوب - بوابة الشروق
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حسام زكي: التأثير الأمريكي على إسرائيل لا يحدث بالشكل اللازم والمطلوب

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 8:39 م

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تتابع بكل انزعاج الوضع في فلسطين، منوهًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية متطرفة النزعة، وتداري على مشكلاتها ومصاعبها الداخلية بتحركات خارج إسرائيل؛ لإلهاء النظر عما حدث في الداخل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن «التصعيد الإسرائيلي في غزة غير مقبول ومدان»، لافتًا إلى إصدار الجامعة على لسان رئيس قطاع فلسطين، إدانة بخصوص الأمر.

ونوه أن «الوضع العام في الأراضي المحتلة، يذكر بمسلسلات سابقة حدثت في الماضي؛ كلها عبارة عن إفراط في استخدام العنف من جانب إسرائيل».

وتساءل عن كيفية حدوث تأثير عربي على الحكومة الإسرائيلية الحالية، معقبًا: «هذا النوع من الحكومات التطرف في أصل تركيبته، وبالتالي يريد أن يدفع بالأمور إلى مزيد من التطرف والعنف وإراقة الدماء».

وشدد على أن سلوك الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس والصفة الغربية وغزة مدان ومفروض، قائلًا إن ملف القضية الفلسطينية بحاجة صوت متوازن عاقل مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لتثني الجانب الإسرائيلي عن تلك الأفعال.

ولفت إلى أن التأثير الأمريكي على إسرائيل لا يحدث بالشكل اللازم والمطلوب، مستطردًا: «تلك الحكومة بطبيعتها المتطرفة لا تعطي المجال لتدخل أطراف خارجية للتأثير عليها، والفلسطينيون والمدنيون هم من يدفعون ثمن التدهور بشكل أساسي».


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