توقف حساب نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم على إنستجرام

أصبح حساب هيرمان فينكلر نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم على تطبيق إنستجرام غير متاح اليوم الاثنين بعد أن أدلى أمس الأحد بتعليقات تفتقد الاحترام إزاء أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي.

ولا يزال المنشور نفسه ظاهرا على حساب فينكلر بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورفض فينكلر التعليق على الأمر لدى سؤاله من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وكان زيلينسكي قد زار ألمانيا أمس الأحد للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، ثم تسلم جائزة شارلمان الدولية المرموقة بالمشاركة مع شعب أوكرانيا في مدينة آخن.

وكان فينكلر قد كتب على إنستجرام معلقا على زيارة زيلينسكي لبرلين :"برلين في هذا الصباح. تم إغلاق المدينة على نطاق واسع وإغلاق نهر شبريه للسائحين بشكل جزئي بناء على مرسوم عام صدر بسبب زيارة الممثل الأوكراني السابق".

وكان زيلينسكس ممثلا كوميديا في السابق وقد انتخب رئيسا لأوكرانيا في عام 2019 .

وتضمن منشور فينكلر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد شمال شرق ألمانيا لكرة القدم، صورة له عند النصب التذكاري السوفييتي في حي تريبتوف بالعاصمة برلين، وكتب فينكلر/60 عاما/ :" في حديقة تريبتوف لا يزال الوضع هادئا- ولا يزال هنا النصب التذكاري لتذكر كل ضحايا الحرب".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد فينكلر وجهة النظر الواردة في المنشور وقال:" هذا هو حسابي الشخصي ووصفي لما ألاحظه".

وانتقد العديد من المستخدمين على شبكة الإنترنت منشور فينكلر، بينما أعلن الاتحاد الألماني أنه ليس له تأثير على منشورات مسؤوليه البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أعلن أنه سيجري محادثات مع فينكلر بشأن هذا المنشور اليوم الاثنين.

وتعد ألمانيا حليفا لأوكرانيا في الصراع الحالي، وسيلتقي المنتنخب الألماني نظيره الأوكراني في مباراة ودية يوم 12 يونيو المقبل، والتي ستكون المباراة رقم 1000 في تاريخ المنتخب الألماني.