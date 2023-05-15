مباحثات جزائرية-أمريكية حول الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، عددًا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال بلاني، اليوم، بمقر الخارجية الجزائرية، بالجزائر العاصمة، للدبلوماسية الأمريكية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء شكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض شامل للعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وبحث طرق وسبل تعزيزها وتجديد إرادة البلدين القوية في إضفاء ديناميكية وزخم متواصل على هذه العلاقة الثنائية لا سيما في مجالات التعاون الاستراتيجية.

وفي نفس السياق، استعرض الطرفان الاستحقاقات المهمة المندرجة في الأجندة الثنائية للفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاحها.