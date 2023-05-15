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اتحاد الكرة يستقر على إنهاء عمل إدارة المنتخبات

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 11:29 ص

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إنهاء عمل إدارة المنتخبات في الاتحاد، والتي تضم في تشكيلها حمادة أنور وعادل محفوظ بجانب بعض موظفي الاتحاد.

ويرى مجلس الإدارة وجود تضارب بين عمل إدارتي المنتخبات والعلاقات العامة، على مستوى متابعة حجوزات المنتخبات فيما يتعلق بالسفر أو الإقامة في الفنادق، وما إلى ذلك من مهام.

وقرر الاتحاد وضع كل من حمادة أنور وعادل محفوظ في منتخبي الشاطئية والصالات، لحين تشكيل إدارات منتخبات مواليد 2007 و2008 و2009 المقرر خلال الفترة المقبلة، وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق، أنه لا مجال لتعيين مدربين أجانب لهذه المنتخبات.

ويوجد عدة مدربين مرشحين لتولي قيادة المنتخبات، المزمع تشكيل أجهزتها الفنية، على رأسهم محمد شوقي وسيد معوض وخالد جلال.


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