سفير إسبانيا والاتحاد الأوروبي يشهدان عرض سينمائي بالمركز الثقافي الإسباني في الإسكندرية

شهد ألفارو إيرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، وكريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وإنجريد عامر سفيرة دولة إستونيا، لقاءً ثقافيًا لعرض أحد الأفلام الإسبانية، بالمركز الثقافي الإسباني "ثربانتس" بالإسكندرية، بحضور عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية، على هامش فاعليات عرض أفلام "المدن" التى تعرض كجزء من احتفالات أسبوع أوروبا.

وأكد سفير إسبانيا على سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية التي تحظى بأهتمام كبير من إسبانيا، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة اليوم لديوان محافظة الإسكندرية ولقاء محافظ الإسكندرية، كما قام بزيارة للغرفة التجارية بالإسكندرية، لبحث التعاون في العديد من المجالات، خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري.