نسرين أمين: تجربتي في فيلم يوم 13 جديدة ومشوقة والناس استقبلتها بشكل حلو

قالت الفنانة نسرين أمين، إن مشاركتها في فيلم «يوم 13»، تجربة جديدة بالنسبة لها ومشوقة ومختلفة، لأنه يعتبر أول فيلم عربي بتقنية 3D.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أنها سعيدة بنجاحها في دورها بالفيلم، خاصًة أنه يختلف عن طبيعة الأدوار التي قدمتها، مؤكدة أن العمل كله كان مختلف بالنسبة لها والجمهور استقبلها بشكل جيد ورحب بها.

وتابعت أن الفيلم كان به عوامل كثيرة شجعتها للمشاركة به، بدءًا من الإنتاج والإخراج والتأليف والنجوم المشاركين في العمل، بالإضافة إلى طبيعة الفيلم التي لم يسبق تقديمها في العالم العربي.

ونوهت بأن كواليس التصوير في أعمال الرعب لا تختلف عن كواليس الدراما الاجتماعية، ولكن تقتصر على القصة والموسيقى وترتيب الأحداث الخاصة بالعمل.

وأكدت أنها حريصة على التنوع في اختيار أدوارها الدرامية والسينما، لافتة إلى أنها سبق وقدمت شخصية حنان في فيلم أولاد رزق، وهي شخصية طيبة ومختلفة عن الأدوار الأخرى.

يذكر أن أحداث فيلم يوم 13 ، تدور حول عز الدين (أحمد داود) الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.