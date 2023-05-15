جارديان: غياب رئيس بيلاروسيا عن احتفال في مينسك يثير تكهنات بمرضه

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن غياب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن احتفال بالعاصمة مينسك، أمس، واختفاءه عن الأنظار منذ التاسع من مايو الجارى أثار تكهنات بشأن معاناته من حالة مرضية خطيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو قرأ رسالة من لوكاشينكو خلال الاحتفال السنوي الذي يقسم فيه الشباب على الولاء أمام علم الدولة.

ولم يفسر سبب غياب لوكاشينكو بعد 5 أيام من ظهوره متوعكا وعدم تواجده في أجزاء من الاحتفالات في موسكو التي كانت تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

ولم يتحدث لوكاشينكو أيضًا خلال إحدى الفاعليات في مينسك التي احتفت بذكرى يوم النصر، وذلك للمرة الأولى في فترة رئاسته الطويلة.

وكانت هذه المناسبة، الثلاثاء الماضي، آخر مرة شوهد فيها علانية. ورفض مكتب لوكاشينكو الإدلاء بتعليق على الأمر.

وبحسب محطة "يوروراديو" المعارضة، نقل لوكاشينكو إلى مصحة طبية للنخبة في مينسك، السبت الماضي.

ونقل موقع "بوديوم" الروسي عن العضو البارز في مجلس الدوما كونستانتين زاتولين، قوله إن "لوكاشينكو أصيب بوعكة صحية.. وربما يحتاج إلى راحة".

ونشرت صحيفة كوميرسانت الروسية أيضًا قصة عن صحة لوكاشينكو، مستشهدة بزاتولين ووسائل الإعلام البيلاروسية المعارضة.

ونادرا ما تنشر وسائل الإعلام الروسية قصصا عن صحة قادة روسيا أو جيرانها الحلفاء.

وقاد لوكاشينكو (68 عاما) بيلاروسيا منذ عام 1994، حيث استخدم الشرطة لإخماد الاحتجاجات، في حين أغلقت المحاكم وسائل الإعلام المعارضة، وقضت بفترات سجن طويلة للمعارضين، في حين فر النشطاء من البلاد بأعداد كبيرة.

وحصل لوكاشينكو على دعم بوتين، في القضاء على الاحتجاجات، والعام الماضي سمح باستخدام أراضي بلاده كجزء من الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب "جارديان".