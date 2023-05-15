حزب التجمع: ندعم القائمة النسبية المفتوحة الموحدة

قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مصر عرفت الحوار في أعقاب مراحل تحول، وعندما مصر أرادت أن تتحول للتطبيق الاشتراكي، فكان هناك المؤتمر القومي العام الذي أخرج الميثاق الوطني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، وعرفت الحوار في أعقاب هزيمة 67 نتج عنه بيان 30 مارس، وبعد انتصار أكتوبر 73 حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية وطُرحت أفكار بشأن كيفية تعبير الاتحاد الاشتراكي عن رؤى واتجاهات مختلفة ثم خرجت منابر اليمين واليسار والوسط.

ولفت إلى أن مصر شهدت العديد من الحوارات في فترة الثمانينيات والتسعينات، وتم إجراء الانتخابات التعددية التنافسية عام 1976، وتم الإبقاء على انتخاب رئيس الجمهورية بنظام الحزب الواحد، مُبينًا أن عام 2005 شهد أول انتخابات حديثه بها تعددية وتنافسية لرئيس الجمهورية وشارك بها حزب الوفد ممثل في الدكتور نعمان جمعة.

ولفت إلى أن مصر شهدت مرحلة انتقالية عد أحداث 25 يناير2011، وكان الميلاد الحقيقي في 3 يوليو2013، مؤكدًا أن النظام الانتخابي ليس محل استقرار في مصر، وأن حزب التجمع مع القائمة النسبية المفتوحة الموحدة على مستوى الجمهورية.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".