هنأت الفنانة سلوى عثمان، الفنانة روجينا عن دورها في مسلسل «سِتهم»، مُشيدة بأدائها لشخصية المسلسل وإتقانها لتقمص الدور.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أنها على علاقة جيدة بغالبية الفنانات ومنهم الفنانة عفاف رشاد، وعفاف شعيب، والفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين.

وعن علاقتها بالفنان محمد رمضان، علقت: «أنا بحب محمد رمضان جدًا، واشتغلت معاه مرتين، ومشفتش منه أي حاجة تضايق أي زميل ليه، وبيعتبر زملائه أخواته وبيحب شغله جدًا وبيتقمص الشخصية اللي بيعملها وبيبقى حاسسها أوي».

وتابعت حديثها،: «برتاح لما بعمل مشهد معاه، وبحب شخصيته معانا في الاستديو، ومشفتش منه حاجة وحشة»-بحسب قولها.

وعن أكثر المخرجين الذين ترتاح للعمل معهم، قالت إنها تفضل العمل مع كلًا من المخرج محمد سامي، وسامح عبد العزيز وجمعها معه أكثر من عمل، والمخرج محمد ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل سجن النسا، مؤكدة أن كل شخص من هؤلاء له مكانة في قلبها.

وأكدت أن أقرب الأدوار لقلبها في تاريخها الفني، هو دورها في مسلسل البرنس، معلقة: «البرنس كان محسسني إن العالم كله اجتمع على المشهد اللي طلع ترند على السوشيال ميديا، وحصلي شوية في جعفر العمدة، لكن البرنس علامة عندي وعمل معايا حاجة محصلتش قبل كدا».



