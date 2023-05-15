 عودة حركة السير على المعابر بين ألمانيا والدنمارك بعد إغلاقها بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات - بوابة الشروق
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عودة حركة السير على المعابر بين ألمانيا والدنمارك بعد إغلاقها بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات

فلنسبورج (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 12:38 م

عادت حركة السير على المعابر الحدودية بين ألمانيا والدنمارك مرة أخرى بعد إغلاقها لساعات بسبب احتجاج لسائقي الشاحنات في الدنمارك على فرض رسوم استخدام طرق على الشاحنات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية صباح اليوم الاثنين: "تحرر السير مرة أخرى، ولم تعد هناك اختناقات مرورية باتجاه الشمال. كل شيء خالٍ على الجانب الألماني".

وأفادت تصريحات المتحدثة بأن الطريق السريع رقم 7 تم إغلاقه منذ حوالي الساعة الخامسة صباحا قبل عودة حركة السير عليه مرة أخرى قبل الثامنة بقليل. وذكرت المتحدثة أن الشاحنات ستواصل السير بقافلتها الاحتجاجية إلى شمال الدنمارك.

وذكرت تقارير إعلامية أن السائقين وضعوا شاحناتهم إلى جانب بعضها البعض عند المعابر في منطقتي بادبورج وكروسا الدنماركيتين مساء أمس الأحد للإعراب عن احتجاجهم على فرض رسم طريق على الشاحنات.

وتعتزم الدنمارك تطبيق رسم طريق على الشاحنات اعتبارا من عام 2025 يرتبط بعدد الكيلومترات.

وشهدت مناطق أخرى في الدنمارك حركات احتجاجية.


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