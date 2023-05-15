متحدث الزراعة: الدولة تتبنى زيادة المساحات المنزرعة وتبذل جهودا ضخمة من أجل التنمية

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الأخيرة زيادة المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة بالصحراء الغربية والشرقية، وبذلت جهودا ضخمة من أجل التنمية.

وقال القرش، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في ملف الزراعة، وخططت لبنية تحتية على أعلى مستوى، ولديها منظومات تقاوي جديدة يتم استنباطها، كما خصصت موارد مالية لتحديث طرق الري.

وأكمل القرش أن "التقاوي المستنبطة تزيد من الإنتاجية، وينعكس ذلك على دخل الفلاح"، موضحا: "الحقول الإرشادية تكون في وسط مناطق تزرع القمح، والتوصيات العلمية يتم تطبيقها في الحقول الإرشادية".

وتابع أن تطوير نظم الزراعة يتم تطبيقها في الحقول الإرشادية، مؤكدا وجود المشروع القومي للحقول الإرشادية للقمح في كل محافظات الجمهورية، كما أن التطبيقات الحديثة في الزراعة تعد تحفيزا للفلاحين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن مئات الآلاف من الأفدنة تتم زراعتها، علما أن "القمح يعد من أكبر السلع التي نستوردها من الخارج، ولذلك وضعت الدولة سعرا لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح، كما أن كل فدان تتم زراعته يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج".

وأوضح أن إنتاجية فدان القمح حاليا تصل إلى 30 إردبًا، والدولة المصرية تكرم الفلاحين أصحاب النماذج المتميزة في الإنتاجية والتقاوي والأسمدة ضمن الدعم المقدم منها للفلاحين، علما أن متوسط إنتاج الفدان للقمح في مصر منذ عشرات السنوات يتراوح من 10 إلى 12 إردبًا، ومن المنتظر أن نصل إلى توفير 100% من تقاوي القمح خلال العام المُقبل.

وأضاف أن الصوامع أحدثت فرقا كبيرا في تخزين القمح، معلنا أن سعر توريد القمح بلغ 1500 جنيه للإردب، وهو رقم غير مسبوق، كما توجد لجنة مشتركة من الزراعة والتموين تعاين الأقماح التي يتم استلامها، حيث يحصل الفلاح على مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش أن الأعلاف أصبحت متوفرة في الأسواق، وتم الإفراج عن حوالي 300 ألف طن مستلزمات أعلاف، مشيرا إلى أن توافر الأعلاف في الأسواق ينعكس إيجابيا على سوق الدواجن والألبان.

وكشف القرش عن سعر الضمان لطن الذرة، حيث وصل إلى 9500 جنيه، كما أن سعر الضمان وصل إلى 18 ألف جنيه لفول الصويا، فيما وصل سعر الضمان للذرة البيضاء إلى 9 آلاف جنيه لدى توريدها من المزارعين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة أن "حياة كريمة" مشروع هدفه تغيير الحياة للمصريين، مشددا على ضرورة توسع الدولة في المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة من أجل تقليل فجوة استيراد السلع، إلى جانب العمل على توفير الأعلاف لمربي الدواجن، الأمر الذي سينعكس على الأسواق.

من جهة أخرى، أكد القرش أن الدولة المصرية جادة في توفير احتياجات مربي الدواجن من الأعلاف، موضحا أن هذه الوفرة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو أمر سينعكس على أسواق اللحوم والدواجن والألبان.