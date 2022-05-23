قتيل و3 جرحى إثر انفجار إسطوانة غاز في صنعاء

لقي مدني مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، بانفجار اسطوانة غاز في أحد منازل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سلطة أنصار الله الحوثيين.

وذكر الدفاع المدني بصنعاء في بيان بأن "مواطنا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون، بينهم امرأتان بانفجار أسطوانة غاز في منزل بحي ذهبان أمام مقر الأدلة الجنائية بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء ".

وأضاف البيان أن "سبب الانفجار نتيجة تسرب مادة الغاز المنزلي في أرجاء المنزل، ووجود خزان غاز داخل المنزل يفتقد لأبسط اشتراطات الأمن ".

وأفاد البيان بأنه" فور تلقي البلاغ تم النزول الميداني إلى موقع الانفجار، وإخماد الحريق الناجم عن انفجار اسطوانة الغاز، والحد من وصول النيران إلى خزان الغاز الذي كان سيسبب انفجاره في كارثة لا يُحمد عقباها قد تصل أضراره للحي بأكمله".

وسبق أن شهد اليمن انفجارات متعددة لاسطوانات غاز شبه تالفة يستخدمها المواطنون نتيجة ضعف القدرة الشرائية.