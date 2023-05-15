اليابان تتطلع إلى مراجعة قانون الغذاء والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي في حالة الطوارئ

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بدأت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية مناقشة إمكانية مراجعة قانون الغذاء والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، الذي تضرر جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسئولون في الوزارة إن تعديل القانون قيد النظر سيسمح على الأرجح للحكومة بإصدار تعليمات للمزارعين والشركات الخاصة لزيادة الإنتاج أو تنظيم التوزيع في حالة انقطاع الإمدادات الغذائية بسبب الحرب أو سوء المحصول، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح المراجعة المحتملة لقانون الغذاء والزراعة والقرى الزراعية، المعروف باسم "دستور السياسات الزراعية"، للحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ وتولي قيادة الوزارات والوكالات بطريقة شاملة لعدة قطاعات في حالة الطوارئ.

وكشفت الوزارة عن خطة مراجعة القانون في اجتماع للمجلس للنظر في مراجعة القانون نهاية أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون التعديل في جلسة اعتيادية للبرلمان الياباني، العام المقبل، بحسب تقرير مؤقت سيتم تجميعه الشهر المقبل.