المجلس الرئاسي اليمني يعلن إعادة 52 ألف جنوبي إلى وظائفهم بعد ثلاثة عقود من تسريحهم

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إعادة أكثر من 52 ألف شخص من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، بعد قرابة ثلاثة عقود من تسريحهم.



وأفاد مكتب العليمي في بيان بأن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر قرارات قضت بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور، لعدد 52 ألفا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994".



ونصت القرارات على اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم ، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي.



كما نصت القرارات على أن تكون المعالجات لتك الحالات بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية، أو الإحالة إلى التقاعد".



وأكدت القرارات الرئاسية على تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلٌ في مجال اختصاصه.



وتعهّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني، بحسب البيان.



وكان عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين، قد تم تسريحهم بعد حرب 1994، التي اندلعت بين نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه حينها علي سالم البيض، وهما من أقاما الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990.



واندلعت الحرب بعدما قرر البيض الانفصال عن الشمال، بعد أربع سنوات من الوحدة، إثر اتهامات وجهها لصالح بإقصاء وتهميش الجنوبيين.



وكان إبعاد هؤلاء من وظائفهم من بين أسباب الاحتجاجات التي تزعمها الحراك الجنوبي خلال سنوات ماضية، ضد نظام الرئيس صالح.