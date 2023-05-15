عمرو أديب: المقاولون العرب وجهاز التعمير بالصعيد جاهزون لعمل اللازم بمحلات بني سويف المحترقة

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تلقيه مداخلة هاتفية من مكتب وزير الإسكان، استجابة لمناشدته من أجل حل المشكلة الناجمة عن نشوب حريق هائل في معرض شباب مصر بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، أمس الأحد.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «المكتب أخبرنا أن شركة المقاولين العرب وجهاز التعمير بالصعيد، جاهزون للقيام بعمل اللازم في محلات بني سويف المحترقة».



وأكمل: «قضي الأمر، ده حلو وجميل هي دي مصر اللي أعرفها، هؤلاء الشباب وأصحاب المحلات المحترقة يجب أن يدركوا في تلك اللحظة أن الدولة المصرية قررت من خلال أذرعها التعميرية الكبيرة التعامل مع الأمر».



واختتم: «هذه رسالة لشباب بني سويف ممن فقدوا نقودهم ومحلاتهم، مصر لن تترككم ولن تترك أحدًا خلفها، نشكر الدولة المصرية وكل من وجه بعمل تلك الترميمات والإصلاحات، الواحد قلبه انفطر وهو بيشوف رزق الناس بيولع».



وفي وقت سابق، ناشد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حل المشكلة الناجمة عن نشوب حريق هائل في معرض شباب مصر بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، أمس الأحد.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اشتغلت في الشغلانة دي كتير وفاهم إن الحاجة دي مش هيحلها غير واحد هو الرئيس السيسي، ده لا رياء ولا مجاملة ولا أي حاجة».



وطلب من الرئيس السيسي، إيجاد حل لهؤلاء الشباب بعد احتراق المعرض، مستشهدًا بمواقف سابقة تدخلت فيها جهات حكومية والقوات المسلحة للترميم وإعادة البناء.



ولفت إلى أهمية التدخل لحل الموضوع، معقبًا: «هي محتاجة كلمة من الرئيس يقول انزلوا شوفوا الحكاية دي وخلصانة على طول، ده رزق ناس والناس مش ناقصة اليومين دول، الأمر محتاج جبر خواطر وطبطبة».



ووجه رسالة إلى جهات الدولة والرئيس السيسي، بقوله: «لو سمحت يا ريس، الشباب دي محتاجة الغوث والستر والجبر وكل تلك الأشياء يأتي دور الدولة، الموضوع مدمر وحرام ومحتاج تدخل سريع، لأن عندهم عيال وأطفال وديون وجمعيات ودخل وقف».



وتوجه بنداء إلى وزيرة التضامن لصرف تعويضات سريعة للمتضررين، وإلى محافظ بني سويف لمراعاة ظروفهم ومعرفة مصدر دخلهم في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الجهات العليا المصرية تستطيع التدخل وحل المشكلة.



وأكمل: «يا رب يجي العيد الكبير والناس دي شغالة وحد يشتري منهم يعوضهم، يا رب يا كريم ونسمع حد يغيث الناس دي، هذه مأساة بكل المقاييس الأمر والحريق غريب، دمار فوق الماس الكهربائي، ربنا يعوض عليهم عوض الصابرين».