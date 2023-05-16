وزيرا خارجية سلطنة عُمان وليبيا يعقدان جلسة مباحثات سياسية في مسقط

عقد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات سياسية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة، نجلاء المنقوش، التي تقوم بزيارة رسمية لسلطنة عُمان.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع على اهتمامهما وحرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون البناء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطرقا لجوانب التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب بحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المنافع المتبادلة لكلا البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وحول التطورات على الساحة الليبية، تناولت المنقوش، المساعي المبذولة والهادفة إلى تحقيق التوافق السياسي الداخلي، والدور الذي يقوم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب البوسعيدي، عن دعم سلطنة عُمان الثابت لتلك الجهود والمساعي التوافقية بين مختلف الأشقاء الليبيين وبمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، حفاظًا على وحدة وسيادة دولة ليبيا، وتحقيقًا للمصالح العليا لها بما يكفل ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والنهوض ببرامج التنمية الشاملة لكافة ربوع البلاد.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر، حول التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية الأخذ بسبل الحوار والحلول السلمية والدبلوماسية لمعالجة القضايا والأزمات بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الدول والشعوب.