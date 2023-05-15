انطلاق المشروع البيئي المجتمعي للحد من التغيرات المناخية بدير مواس في المنيا

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أعلن مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مديرية المنيا، شهدت اليوم الإثنين، تنفيذ المشروع البيئي المجتمعي للحد من التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع رئاسة وحدة ديرمواس المحلية بقيادة عامر طه.

وافتتح عامر طه، المشروع تحت شعار "ارفع قمامتك من الشارع"، حيث وزعت العشيرة جالونات كبيرة الحجم على المحلات المحيطة بالمركز والمؤسسات ودور العبادة، وكنيسة القديسة العذراء مريم بطريكية الأقباط الأرثوذكس مطرانية ديرمواس ودلجا.

كما تم توزيع الجالونات على مركز شرطة ديرمواس مع تعهد أصحاب المحلات بالحفاظ على الجالونات.

فيما يتم تسليمها للعربات المتنقلة التابعة لمجلس المدينة، حيث أشرف على التنفيذ الدكتور عامر شلبي نائب رئيس مجلس مدينة ديرمواس، وعبد الرحمن فوزي مدير إدارة شباب ديرمواس، ومحمد عبد الكريم مسئول النشاط بإدارة ديرمواس، وخليفة سيد مسعد قائد العشيرة بمركز شباب مدينة ديرمواس علي الجهد المبذول والمشرف لمحافظة المنيا.